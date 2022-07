Ferrari, Brundle: "Ora Sainz e Leclerc non devono ostacolarsi"

ROMA - Con la Ferrari divisa tra le performance impressionanti della F1-75 e i problemi di affidabilità della stessa vettura, laFormula 1per ora premia Max Verstappen. E anche l'ex pilota Martin Brundle, nel suo spazio editoriale su "Sky Sports UK" punta, per ora, sull'olandese: "Max Verstappen sta conducendo il mondiale con tutta calma, ha 38 punti di vantaggio su Leclerc"."Ma - aggiunge il britannico - la situazione avrebbe potuto essere molto diversa se la Ferrari fosse stata più affidabile, come in Spagna e in Azerbaigian, o più accorta nella strategia, come a Monaco e in Gran Bretagna. E ora dovrà evitare battaglie tra i propri piloti".