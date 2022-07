F1, Carlos Sainz monta il quarto motore: in Francia partirà dal fondo

LE CASTELLET - Comincerà dal fondo della griglia di partenza la gara di Carlos Sainz al Gran Premio di Francia, valevole per la dodicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il pilota spagnolo riceverà infatti la penalità dopo la decisione della Ferrari di montare la quarta Power Unit, così come successo per Charles Leclerc in Canada a giugno. Già ieri era arrivata la decisione di sostituire la centralina, causando le prime dieci posizioni di penalità.