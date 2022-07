F1, Rosberg sulla Ferrari: "Contrariato dalla strategia su Sainz, ora Binotto cambi qualcosa"

ROMA - Il muretto Ferrari torna sul banco degli imputati. In molti non hanno digerito la scelta di far fermare Carlos Sainz nelle battute finali del Gran Premio di Francia, dove lo spagnolo è stato penalizzato di 5 secondi. Anche Nico Rosberg, campione della Formula 1 nel 2016, ha commentato l'esito del weekend per la Rossa: "Mi sono veramente chiesto se quello che stavo ascoltando stesse succedendo veramente e scuotevo la testa di fronte alla strategia Ferrari - le sue parole a "Sky Sports UK" -. Mattia Binotto deve fare dei cambiamenti affinché questi errori di valutazione non avvengano più".