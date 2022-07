Ferrari, Sainz rifiuta un autografo: "La maglia del Barcellona no"

ROMA - Siparietto curioso quello che ha visto protagonista Carlos Sainz, raggiunto in auto da un tifoso in vena di scherzi. L'uomo si è infatti avvicinato allo spagnolo della Ferrari, noto supporter del Real Madrid, porgendogli proprio la camiseta dei rivali per un autografo. "Questa io non la firmo", ha detto secco il pilota della Rossa. "Forza Barça", ha provocato ancora il tifoso. "Forza Ferrari, c..."controbatte Sainz, tra le risate dei presenti.