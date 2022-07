Ferrari, Sainz: "Servirebbe qulache ritiro della Red Bull. Per il mondiale ci crediamo"

ROMA - La Formula 1 si ferma in Ungheria per il suo tredicesimo appuntamento stagionale e i piloti inaugurano il weekend con la consueta conferenza stampa. Tra questi c'era Carlos Sainz, impegnato ad aiutare Charles Leclerc nella rimonta mondiale su Max Verstappen. "In tutti i circuiti la macchina era competitiva. È una bella battaglia con la Red Bull e per il mondiale dobbiamo vincere le gare che vuole vincere Verstappen. C’è sempre una competizione molto intensa tra di noi, che andrà avanti fino alla fine. Servirebbe qualche ritiro da parte loro", ha detto il pilota Ferrari. Dopo la rimonta in Francia, il madrileno è pronto a stupire anche all'Hungaroring: "Io ho sempre l’idea di vincere il Gp. Abbiamo bisogno di un weekend pulito, ma in Formula 1 è difficile. Pecchiamo in affidabilità, ma il campionato è lungo, è ancora tutto in gioco e può ancora succedere di tutto. Noi ci crediamo finché la matematica non ci dirà il contrario”, ha detto.