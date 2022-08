Ferrari, Binotto: "C'è potenziale. Strategia? Non è un punto debole"

ROMA - Arrivati a metà stagione la Formula 1 vede una Ferrari tornata competitiva dopo due stagioni opache. Prestazioni esaltanti hanno però spesso lasciato il posto a diverse gare da dimenticare. Mattia Binotto ha inquadrato così la stagione giunti alla pausa estiva: " Abbiamo dimostrato che possiamo fare un buon lavoro e a questi obiettivi ci si arriva passo dopo passo, facendo esperienza e crescendo - afferma il team principal del Cavallino ai microfoni di "Motorsport.com" -. Quindi, dobbiamo continuare il percorso di continuo miglioramento, concentrandoci su ogni gara. Il potenziale per vincere delle gare c'è e non significa che dobbiamo cambiare approccio , non c'è una bacchetta magica".

Sul team

Tuttavia, per Binotto la strategia non è da rivedere: "Non ho dubbi sulla necessità di fare sempre dei passi avanti, dobbiamo migliorarci sull'aerodinamica, sul telaio, sulla power unit, sulla strategia e tutti gli aspetti che si possono migliorare. Detto questo, credo di avere una grande squadra che si occupa della strategia e non credo sia un nostro punto debole". Infine la difesa del suo muretto contro le critiche: "Gare come Monaco, Silverstone o Paul Ricard sono state giudicate problematiche ma io non vedo il gruppo come un problema, perché credo che abbiamo anche preso decisioni giuste", ha concluso Binotto.