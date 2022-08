Ferrari: cambio della power unit per Leclerc, a Spa partirà dal fondo

ROMA - La Ferrari ha preso una decisione per quanto riguarda la monoposto di Charles Leclerc . La F1-75 del monegasco scatterà dal fondo della griglia al Gran Premio del Belgio , quattordicesima tappa della Formula 1 2022, a causa del cambio della power unit che verrà effettuato nel weekend a Spa. E' arrivata all'inizio delle prove libere 1 l'ufficialità dei primi cambi di componenti, che vedranno anche Max Verstappen penalizzato. L'olandese partirà dal fondo assieme a Leclerc, il quale monterà domani il resto delle nuove componenti. Niente penalità invece per Carlos Sainz , che continuerà a montare la quarta power unit.

Spa sorride a Leclerc

L'obiettivo della scuderia di Maranello era quella di andare a scontare la seconda penalità stagionale di Leclerc in una pista favorevole ai sorpassi. E l'asfalto di Spa-Francorchamps sembra adatto allo scopo per presentarsi poi a Monza con una power unit già rodata. Inoltre, la nuova direttiva per il porpoising (in vigore proprio da questo weekend) potrebbe andare a sparigliare ulteriormente le carte in tavola, facilitando i sorpassi. Su tutti, inoltre, pende l'inertezza del meteo, sempre imprevedibile a Spa, che potrebbe dare un ulteriore aiuto al classe 1997.