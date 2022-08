F1, Leclerc: "Tra Ferrari e Red Bull grande differenza in questo weekend"

SPA - Charles Leclerc ha parlato dopo il sesto posto arrivato nel Gran Premio del Belgio, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco ha tagliato per quinto il traguardo, venendo però retrocesso di una posizione a causa di una penalità di 5 secondi, mentre il rivale Max Verstappen trionfava davanti a tutti. "Il feeling con le prime medie non era male, ma la nostra performance rispetto alla Red Bull è una roba incredibile - ha detto ai microfoni di Sky Sport -. Non so loro cosa abbiano trovato, ma stanno andando veramente forte. Bisogna analizzare bene tutto, visto che in questo weekend la differenza è stata grande".