Ferrari, Rueda: "Visiera a strappo? Un giro in più e Leclerc si sarebbe ritirato"

ROMA - Inaki Rueda ha parlato dopo il Gran Premio del Belgio, valevole per la quattordicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il capo delle strategie della Ferrari ha spiegato le motivazioni del pit stop a Charles Leclerc a un giro dalla fine, eseguito per provare a guadagnare un punto grazie al giro veloce, ma che ha portato a perderne due a causa di una penalizzazione per eccesso di velocità in pit-lane. "A fine gara abbiamo visto che si era aperta la finestra per provare a battere il giro veloce di Max Verstappen, quindi lo abbiamo richiamato ai box nel penultimo giro per montare gomme soft. Questa mossa non è andata secondo i nostri piani - ha detto -. Abbiamo mancato il giro veloce per sei decimi e abbiamo preso una penalità per eccesso di velocità in pit-lane. Se non proviamo a cogliere queste opportunità, però, non siamo dei corridori".