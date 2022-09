F1, Sainz: "Qualifica non semplice, ero al limite"

ZANDVOORT - Carlos Sainz partirà dalla seconda fila nel Gp d'Olanda , quindicesimo appuntamento della stagione di Formula 1. Il pilota della Ferrari è stato costantemente in lotta per le posizioni di vertice ed ha anche sfiorato la pole position, ma alla fine si è dovuto accontentare della terza casella. Meglio di lui solamente il leader del Mondiale Max Verstappen ed il compagno di squadra Charles Leclerc . I tre, tuttavia, sono racchiusi in appena 92 millesimi, perciò la gara di domani si prospetta estremamente interessante e dall'esito incerto.

L'analisi di Sainz

Carlos ha commentato a caldo il suo terzo posto in qualifica: "Sono contento, abbiamo fatto un giro pulito senza errori. Purtroppo mancava quel decimo o mezzo decimo per battere Leclerc e Verstappen. Ero al limite, ogni metro di pista che sfruttavi contava. Non è stata una qualifica semplice, ma abbiamo fatto un lavoro discreto. Questa è una pista dura, specialmente con queste macchine più pesanti". Infine, in vista della gara lo spagnolo ha dichiarato: "Domani sarà una giornata interessante, visto che questo tracciato è molto esigente in termini di gomme; succederanno tante cose. Ci saranno numerose opportunità anche a livello strategico".