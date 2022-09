F1, pole Leclerc a Monza: "Ho corso dei rischi, sapevo che c'era potenziale"

MONZA - Charles Leclerc ha parlato dopo la pole position conquistata nel Gran Premio d'Italia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Il monegasco della Ferrari partirà davanti a tutti nella gara della domenica sul circuito di Monza, in prima fila assieme alla Mercedes di George Russell. "Non è stata una qualifica semplice, sapevo che c’era del potenziale - ha detto -. Sono riuscito a fare un ottimo giro in Q3, è stato un bel weekend finora e spero di ripetere la gara del 2019 domani".