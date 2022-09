F1, Sainz partirà dal fondo: "Fa male, non voglio mentire"

MONZA - Carlos Sainz ha parlato dopo le qualifiche al Gran Premio d'Italia, valevole per la sedicesima tappa del Mondiale 2022 di Formula 1. Lo spagnolo della Ferrari, nonostante il terzo tempo ottenuto, partirà dal fondo in virtù di una penalità. "E’ stata un’ottima sessione, ho spinto in Q1, Q2 e Q3 anche se la mancanza di scia non mi ha permesso di fare il giro migliore. Partirò dal fondo quindi non mi cambia la vita, ho corso molti rischi. Ero veloce in curva ma più lento in rettilineo".