F1, Leclerc: "Mi sarebbe piaciuto vincere davanti a questi fantastici tifosi"

MONZA - Seconda posizione e tanto amaro in bocca per Charles Leclerc, sfortunato in occasione del Gran Premio d'Italia, sedicesimo appuntamento del mondiale di F1. Il pilota della Ferrari non ha infatti avuto neppure la possibilità di insidiare Max Verstappen in quanto la gara si è concluso sotto il regime di Safety Car. Ovviamente non è detto che il monegasco avrebbe vinto, visto che l'olandese andava molto forte e fino a quel momento aveva meritato la prima posizione. Fatto sta che resta l'amarezza, specialmente davanti al pubblico di casa.