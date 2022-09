F1, Briatore: "La Ferrari rovina tutto a ogni gara"

ROMA - Flavio Briatore punge la Ferrari. Al Gran Premio d'Italia di Formula 1 la scelta di fermare Charles Leclerc durante la virtual safety car non ha pagato, complice la scelta della FIA di toglierla mentre il monegasco era ancora in pit-lane. L'ex Renault però ai microfoni di "Auto Bild" non ritiene che questa sia stata semplice sfortuna: "È incredibile come la Ferrari riesca a rovinare tutto in ogni gara", ha infatti commentato con poche parole. Per l'imprenditore italiano, dunque, l'episodio di Monza è da inserire tra gli altri errori accumulati dal muretto italiano nel corso di questa stagione.