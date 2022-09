Ferrari, Sainz: "Metteremo in difficoltà la Red Bull, sarà un weekend impegnativo"

ROMA - “Non so quale sia il segreto per ottenere un buon risultato qui, ma è un buon posto dove gareggiare". Carlos Sainz si preparà così al Gran Premio di Singapore, diciassettesimo appuntamento della Formula 1, che si è aperto oggi con la conferenza piloti. Il pilota della Ferrari vuole raccogliere un buon weekend a Marina Bay, ma afferma:. Il meteo non è quello del 2017, ma può sempre svolgere un ruolo fondamentale". Quella di Singapore è una delle tappe più provanti per i piloti. Spiega infatti Sainz: "A livello mentale e fisico è una delle gare più lunghe della stagione, con queste macchine potrà essere una sfida ancora più complicata. Pensiamo di poter dare filo da torcere alla Red Bull, specialmente in qualifica".