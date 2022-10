F1 Ferrari, clamoroso: oltre Leclerc e Sainz c’è un terzo pilota!

ROMA - Il GP degli Stati Uniti di Formula 1, per la Ferrari, sarà storico: dopo ben 46 anni, da quando scesero in pista Lauda, Regazzoni e Reutemann nel 1976, la scuderia di Maranello sarà in pista con 3 piloti. Oltre ai soliti Charles Leclerc e Carlos Sainz Jr, infatti, ci sarà anche Robert Shwartzman, che nella prima sessione di prove libere della gara americana guiderà la vettura di Charles Leclerc. Una novità insolita per la Rossa che nelle ultime stagioni mai aveva concesso la possibilità, anche per limiti regolamentari che non prevedevamo come quest'anno che ogni squadra impieghi in almeno due occasioni – una per ciascuna vettura – un giovane pilota con non più di due gran premi all’attivo, questa possibilità a un giovane.