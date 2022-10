F1: Brad Pitt protagonista ad Austin, in pista con la Ferrari e Leclerc

AUSTIN - Un venerdì spettacolare al Gran Premio degli Stati Uniti, e non solo in pista. Nella prima giornata del weekend sul circuito di Austin, tra i protagonisti nel paddock c'è stato anche un ospite speciale come Brad Pitt. L'attore americano, infatti, sarà protagonista di un film sulla Formula 1 che sta progettando assieme a Lewis Hamilton. Per questo, tra una sessione e l'altra, ha incontrato tutti i team principal delle varie scuderie per approfondire il mondo del Circus in modo da arrivare preparato alla realizzazione del film.