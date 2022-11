F1 Ferrari, Sainz e la minaccia Mercedes: "Hanno recuperato tantissimo"

La sfida con Mercedes

"Mi dispiace se c’è stato un piccolo contatto tra me e Verstappen, ma queste sono le corse e a volte devi attaccare - ha aggiunto Sainz -. Abbiamo un buon passo questo weekend, ma forse le Mercedes hanno qualcosa in più rispetto a noi, quindi sarà interessante domani vedere cosa succederà con le medie come ha fatto Verstappen oggi. Sicuramente sarà necessario superarli in pista, perché io partirò dal settimo posto posto e ci sarà bisogno di una bella gara se vogliamo batterli".