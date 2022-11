Ferrari, chi è Frederic Vasseur: storia e carriera del possibile team principal

ROMA - Mattia Binotto potrebbe non essere più il team principal di Ferrari a partire dalla prossima stagione di Formula 1. Nel 2023 a Maranello sarebbe pronto a subentrare Frederic Vasseur, il quale dal 2017 a oggi ha ricoperto il medesimo ruolo in Alfa Romeo Sauber. L'ingegnere francese, oltre all'ultima importante esperienza nel Circus, vanta un lungo curriculum nel mondo delle corse automobilistiche, anche lontano dalla F1. La carriera di Vasseur nel motorsport è iniziata nel 1996, quando ha fondato il team ASM insieme a Renault, arrivando a vincere in Formula 3 (1998, David Saelens) e in Formula 3 Euroserie (dal 2004 al 2007).