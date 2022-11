Mekies e lo sviluppo della Ferrari: "Ci siamo fermati prima degli altri"

ABU DHABI - L'ultimo sforzo per provare a chiudere in maniera positiva il 2022. La Ferrari si è presentata sull'isola Yas tra mille problemi, dettati da una parte dalle difficoltà in pista, con una seconda parte di stagione negativa in cui c'è da respingere l'assalto della Mercedes, e dall'altra dalle voci che riguardano l'organigramma dirigenziale. Ma le qualifiche del GP di Abu Dhabi restituiscono un Cavallino di nuovo competitivo, con Leclerc e Sainz a comporre la seconda fila. "L'approccio scelto per il weekend è stato quello di estraniarsi da tutti gli eventi e concentrarci sul ricavare il più possibile dalla macchina", ha spiegato il ds Laurent Mekies ai microfoni di Sky Sport. E sulla prossima stagione: "Rispetto alle altre scuderie, ci siamo fermati prima nello sviluppo della macchina per il 2023. Ci attendono mesi di duro lavoro, sarà una sorpresa vedere chi avrà lavorato meglio durante l'inverno, anche in relazione al nuovo regolamento sul fondo".