Ferrari, chi è Vasseur: l'uomo di Leclerc e l'esperienza in Alfa Romeo

ROMA - Ora è ufficiale: Frederic Vasseur è il nuovo team principal della Ferrari. Sarà lui a prendere il posto di Mattia Binotto, per guidare la scuderia di Maranello a un ulteriore step dopo un 2022 agrodolce in Formula 1, tra il ritorno nelle prime posizioni a un titolo sfumato comunque troppo in fretta. L'ingegnere francese è uno a cui sicuramente l'esperienza non manca: la sua carriera nel mondo del motorsport è iniziata quasi trent'anni fa, nel 1996, ben prima di approdare in F1, con la fondazione del team ASM, conquistando il titolo di Formula 3 nel 1998 con David Saelens e inaugurando una striscia di vittorie dal 2004 al 2007 in Formula 3 Euroserie.