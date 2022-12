Vasseur alla Ferrari: il ritratto di un manager di lungo corso

A Frederic Vasseur, 54 anni, francese, di formazione ingegnere (aerodinamico), sposato, quattro figli, l’esperienza non difetta. Non ha mai “esercitato” come tecnico o progettista, ma ha conosciuto l’intero mondo dei motori, rivestendo tanti differenti ruoli. Piace a Charles Leclerc (mentre ha avuto una dura rottura con il suo manager, Nicolas Todt, forse sanata, forse non ancora). Il monegasco ormai si sentiva stretto all’interno di una Ferrari alla quale dalla fine dell’era Schumacher manca sempre qualcosa per compiere l’ultimo passo (come hanno constatato prima di lui Fernando Alonso e Sebastian Vettel) e certo non gli spiace il cambiamento. Vasseur non tirerà tutti i fili, come faceva Binotto. Avrà un ruolo manageriale e di coordinamento generale, ma con meno potere. In fondo (a parte i malumori di Leclerc) quel che si voleva era anche questo: evitare che troppe funzioni si concentrassero nelle mani di una sola persona. Vasseur ha attraversato l’intera filiera del motorsport, cominciando dal basso e mostrando quelle doti di solidità e caparbietà che tutti gli riconoscono. Ha fondato e diretto una squadra (la ASM) che poi è diventata ART quando si è unito a Nicolas Todt. Il primo titolo lo conquista nel ‘98, nella Formula 3 francese. Nel 2003 passa alla Formula Euro Series, con i motori Mercedes. E in quell’ambito stringe amicizia (un rapporto personale forte, che dura tuttora) con Toto Wolff, allora manager di giovani piloti: chissà se resteranno amici anche adesso che dovranno darsi battaglia... Grazie alla collaborazione (a lungo fortunata) con Todt jr arrivano i mezzi per entrare nel mondo delle corse “grandi” ovvero per competere nella GP2, l’anticamera della Formula 1.