F1, Sainz punta al titolo: "Nel 2023 sarò più forte, posso farcela"

ROMA - Per Carlos Sainz il 2022 è stato sicuramente un anno indimenticabile per aver centrato la prima vittoria in F1, ma è stata per lui anche la prima volta assoluta in una situazione di tensione e lotta per il vertice. "Il 2022 è stato sicuramente importante, perché ho avuto modo di guidare una macchina in grado di vincere e lottare per la pole position. Mi ha insegnato a competere per il vertice e io - afferma all'evento organizzato dal suo sponsor Estrella Galicia - che abitualmente sono una persona che impara velocemente, posso già trarne vantaggio dalla prossima stagione".