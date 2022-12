Superlicenza F1: da Leclerc a Verstappen, quanto costa

ROMA - In vista della prossima stagione, come ogni anno, i piloti di F1 sono chiamati a versare la tassa d'iscrizione per ottenere la Superlicenza. Il prezzo base che ogni partecipante deve versare è di 10.400 euro, che però non resterà uguale per tutti. Infatti alla cifra iniziale vanno aggiunti 2.100 per ogni punto guadagnato nella stagione precedente, che portano ovviamente il campione in carica Max Verstappen a dover saldare il conto più alto, seguito da Charles Leclerc e Sergio Perez.