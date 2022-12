F1 Ferrari, Vettel elogia l'ex compagno Leclerc: "Talento indescrivibile"

ROMA - Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno avuto un rapporto privilegiato da compagni di squadra in Ferrari. Il monegasco ha dichiarato più volte di aver preso l'esperto tedesco come punto di riferimento nei primi anni nel Circus e seppur non sono mancati i momenti duri - come l'incidente di Interlagos nel 2019 - tra i due il rapporto di stima è rimasto immutato. Già in passato Vettel aveva definito Leclerc come "la stella più luminosa della F1" rincarando la dose nel podcast "Beyond the Grid".