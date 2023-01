F1 Ferrari, la ricetta di Sainz: "Ecco cosa fare per vincere"

ROMA - "Abbiamo le nostre chance. La Red Bull è stata dominante, ma nel passo gara non si è mostrata così avanti. Non penso che siamo lontani in termini di sviluppo e performance". Carlos Sainz ha parlato così in vista della stagione 2023 di Formula 1, in cui la Ferrari sarà chiamata al riscatto dopo un anno complicato, terminato al secondo posto in classifica costruttori. Il pilota spagnolo si è invece posizionato quinto, e nel 2023 andrà nuovamente a caccia delle posizioni di vertice.