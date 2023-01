Ferrari, Velas e gli sponsor crypto: persi 52 milioni!

ROMA - Il 2023 della Ferrari si apre con una brutta notizia che arriva nell'ambito degli sponsor. Il portale Racingnews365.com, infatti, rilancia un'indiscrezione, citando fonti interne, secondo la quale la Scuderia di Maranello avrebbe interrotto la collaborazione con due premium sponsor , la compagnia di criptovalute Velas e l'azienda produttrice di chip Snapdragon . Una perdita non indifferente, perché stimata in quasi 52 milioni di euro in totale (28 da parte di Velas, quasi 24 per quanto riguarda Snapdragon), ovvero circa un quarto degli introiti commerciali totali del Cavallino. Un buco decisamente importante, che andrà necessariamente con altri accordi, nel prossimo futuro, in vista della nuova stagione di F1 .

Ferrari e gli sponsor: le cause del divorzio

I motivi del doppio divorzio diversi per ognuno dei due sponsor che hanno lasciato. Sempre secondo la fonte citata dal portale, Ferrari non avrebbe concesso a Velas i diritti per creare delle immagini NFT, aspetto che era invece indicato nelle clausole del contratto, ma dietro ci potrebbero anche essere delle difficoltà economiche da parte del marchio blockchain. Ad ogni modo, entrambe le parti starebbero valutando di adire a vie legali. Per quanto riguarda Snapdragon, invece, la situazione non è molto chiara, ma in questo caso sarebbe frutto di una scelta congiunta; un'ipotesi rilanciata da Racingnews365.com, porta all'entrata in Ferrari, nel luglio del 2021, di Benedetto Vigna, il quale precedentemente lavorava ai rivali della STMicro, altra azienda del campo dei semi-conduttori. Si rimane però in attesa di un comunicato ufficiale congiunto che possa chiarire le cause della separazione.