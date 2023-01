F1, Verstappen avverte: "Ferrari più vicina nel 2023"

ROMA - Max Verstappen si affaccia al 2023 da campione del mondo di Formula 1, mentre la Red Bull difenderà il titolo costruttori. Il pilota olandese, assoluto dominatore nella seconda parte dell'ultima stagione, non si aspettava una vittoria così netta: "Mi aspettavo che la Ferrari combattesse per il titolo più a lungo - ha detto -. Se si guarda a quanto fossero vicine le vetture, è un po’ sorprendente avere un divario così grande. Non ci sono stati molti weekend in cui siamo stati davvero dominanti".