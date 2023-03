Ferrari, Leclerc e la SF-23: la frase che carica i tifosi

ROMA - La nuova stagione di F1 è ormai alle porte, con il GP di Bahrain in programma nel fine settimana: sale, quindi, l'attesa di vedere all'opera la Ferrari SF-23 di Charles Leclerc e Carlos Sainz dopo i recenti test, sempre sul circuito di Sakhir. In particolare, Leclerc è stato protagonista dell'ultima puntata di Beyond the Grid, il podcast ufficiale della F1, nel quale non ha usato mezze misure per indicare i proprio obiettivi: "La seconda posizione non basta, dopo l'anno scorso ci siamo posti come obiettivo quello di migliorare in ogni area. Solo dando il massimo tutti insieme, potremo pensare di vincere il mondiale". Parole importanti, che non possono che caricare l'ambiente.