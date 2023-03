Ferrari, Leclerc sfida Red Bull in Bahrain: "Più vicini di quanto ci aspettassimo"

SAKHIR - Charles Leclerc ha conquistato il diritto di partire dalla terza casella in gara dopo le qualifiche del GP del Bahrain, primo appuntamento stagionale di F1. Il pilota della Ferrari ha chiuso con poco meno di tre decimi di distacco dalla Red Bull di Max Verstappen (poleman davanti a Sergio Perez), ma senza essere in sceso in pista per l'ultimo tentativo, secondo una strategia messa in atto in accordo con Frederic Vasseur e tutto il team per salvare una gomma morbida in vista della gara. "Non c'è stato alcun problema - ha ribadito il monegaco ai microfoni di Sky Sport -, pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi ma con gomma nuova piuttosto che in prima fila ma con gomma usata".