Ferrari, Leclerc penalizzato di 10 posizioni in Arabia Saudita!

ROMA - Parte in salita il GP d'Arabia Saudita per la Ferrari. Dopo i problemi di affidabilità che nella gara d'esordio in Bahrain sono costati il ritiro a Charles Leclerc, il pilota monegasco sarà costretto a partire con una penalità di 10 posizioni in griglia per la sostituzione della centralina. A confermarlo è direttamente il team principal Frederic Vasseur. "Ci sono stati due problemi differenti in Bahrain e per due volte il problema è stato nella centralina, un imprevisto che non si è mai verificato in passato. Abbiamo fatto un’analisi approfondita sull’accaduto e ora tutto dovrebbe essere sotto controllo. Ma sfortunatamente Charles dovrà scontare una penalità a Jeddah perché il regolamento prevede solo due centraline per l’intera stagione".