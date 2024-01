La nuova Ferrari si chiamerà SF-24: la data di presentazione

La monoposto della Ferrari per la stagione 2024 di Formula 1 si chiamerà 'SF-24'. Lo ha annunciato la Scuderia di Maranello sul sito ufficiale e sui canali social. La vettura sarà presentata il prossimo 13 febbraio. Il Cavallino rampante continua così nel solco della nomenclatura adottata negli ultimi anni, quasi dall'inizio dell'era dell'ibrido: la sigla SF (Scuderia Ferrari), seguita dalle ultime due cifre dell'anno in corso. Questa formula è stata usata per la prima volta con la SF15-T e l'unica eccezione è stata nel 2022, con la F1-75.