Alonso, frecciata a Hamilton: "Ferrari il suo sogno? Fino a due mesi fa..."

"Forse Lewis può portare quel qualcosa in più per lottare per il campionato. La macchina è lì". Nel giorno della presentazione della sua nuova Aston Martin, Fernando Alonso parla anche del passaggio del vecchio rivale e compagno ai tempi della McLaren, Lewis Hamilton, che nel 2025 andrà in Ferrari liberando un posto in Mercedes, buono anche per lo stesso spagnolo ex ferrarista. "E' stata una sorpresa, Lewis era molto legato alla Mercedes. Non conosco i motivi per cui lo ha fatto, ma per ora non gli do tanto peso: manca ancora un anno prima che guidi in rosso".