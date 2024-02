Sainz sorprende: la risposta alla domanda sul futuro Ferrari con Hamilton

Sainz e le parole sul futuro: "La mia priorità"

Il pilota della Ferrari si è poi soffermato sul suo futuro, spiegando: "Vorrei prima risolvere il mio futuro per avere ben chiaro dove andrò, dove correrò, cosa verrà dopo - ha detto riguardo la priorità del momento - Ovviamente non conteranno molto su di me per sviluppare la nuova vettura e questo mi permette di concentrarmi solo ed esclusivamente su come ottenere il massimo dalla SF24 e da me stesso, per dedicare a me e alla Ferrari il miglior addio possibile. Onestamente non ho idea di quando verrà risolta la questione, perché in questo momento l'unica cosa che stiamo facendo è parlare con tutti e vedere un po' la posizione di ogni squadra disponibile per il futuro e vedere quale progetto si adatta meglio alle mie esigenze e alle mie intenzioni. Ottima macchina o progetto per il futuro? Entrambe le cose. Idealmente cercherò di essere in una buona posizione, sia l'anno prossimo che in futuro, ma in effetti credo che con il cambiamento regolamentare alle porte ci sia più che mai da tenere in considerazione il futuro più lontano".