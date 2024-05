Sainz penalizzato a Miami, Ferrari retrocessa: come cambia la classifica

Post gara amaro per Carlos Sainz. Il pilota Ferrari ha tagliato il traguardo in 4ª posizione nel Gp di Miami, che ha visto trionfare la McLaren di Lando Norris davanti a Max Verstappen e Charles Leclerc. Tuttavia, nel corso della gara lo spagnolo è rimasto coinvolto in un contatto con Oscar Piastri. Stando a quanto riportato in una nota ufficiale della F1, la dinamica sarebbe stata causata dal ritardo in frenata di Sainz, che per questa ragione è stato penalizzato con 5 secondi.