"Alla fine pensavo a mio padre": Leclerc in lacrime tra gioia e dolore

Charles Leclerc trionfa finalmente con la Ferrari al Gran Premio di Monaco . Il pilota monegasco, al primo successo stagionale, ha mostrato tutte le sue emozioni al termine della gara lasciandosi andare ad un urlo trionfale prima di scoppiare a piangere. Tante emozioni e pensieri per Charles, che dopo la vittoria ha esternato tutta la sua gioia: "Non ci sono parole, è una gara talmente difficile. Il fatto che per due volte sia partito in pole senza vincere rende questa vittoria ancora più bella. È la gara che mi ha fatto sognare di essere un pilota di F1 . È stata una gara difficile,a livello emotivo, speravo che non succedesse nulla". Poi, un pensiero per il padre: "Alla fine ho pensato più a mio papà che a guidare, ha fatto di tutto affinche io fossi qui, era il nostro sogno che io corressi qui e vincere. Avevano parecchio margine ma dovevamo fare 78 giri con le stesse gomme, la gestione è andata bene. La macchina è stata fantastica. È stato fatto un lavoro eccezionale negli ultimi mesi. La gente? Un enorme ringraziamento, c'erano così tante persone che conosco sulle terrazze, hanno significato tanto per questa gara".

GP Montecarlo, le parole di Sainz

Dopo la gara ai microfoni si è presentato anche Sainz, arrivato terzo, che ha commentato: "La partenza era davvero al limite. Ho avuto un brutto momento al primo giro, ma fortunatamente è passato in fretta dopo che mi è stata restituita la terza posizione. Dopodiché il passo gara era buono, come previsto, ma era impossibile superare su queste strade. Sono contentissimo di vedere Charles vincere il GP di casa per il modo in cui ha guidato per tutto il weekend. Sono felice di condividere questo podio con lui, tutti nel team hanno meritato questo risultato. Io ho cercato di mettere pressione a Oscar, ma non c’era margine per tentare il sorpasso".

Piastri: "Leclerc eccezionale"

Il successo di Leclerc è stato commentato anche dal secondo classificato Oscar Piastri: "Leclerc è stato incredibilmente veloce tutto il weekend, non ho mai avuto alcuna chance di sorpassarlo. Una gara complicata, il passo all'inizio era incredibilmente lento e ho avuto un piccolo spavento prima del tunnel. Non c'è mai stato un gap tale da poter provare il sorpasso. Negli ultimi weekend sono stato molto forte, ma senza un risultato che lo dimostrasse. Il podio di oggi invece ci restituisce quanto di buono fatto fino ad ora. Leclerc è stato eccezionale per tutto il weekend, per batterlo serviva qualcosa di speciale. Sono quindi contento del secondo posto, un buon risultato per il team".