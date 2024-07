Leclerc e la fidanzata paparazzati a San Siro al concerto di Taylor Swift

MILANO - Smaltita la delusione per il 14° posto a Silverstone nell'ultima uscita del campionato mondiale di Formula 1, Charles Leclerc ricarica le batterie prima di tornare in pista il prossimo weekend (19-21 luglio) all'Hungaroring (Ungheria). Il pilota della Ferrari, infatti, è stato avvistato insieme alla compagna Alexandra Saint Mleux a San Siro per assistere al primo dei due concerti di Taylor Swift a Milano. Il campione monegasco è stato immortalato insieme alla fidanzata a poche ore dall'inizio dell'attesissimo concerto-evento della star americana che, domani (14 luglio), tornerà a calcare il palco del Meazza per il secondo dei due spettacoli del "The Eras Tour". Svestita la tuta da pilota della Rossa, Charles indossa una maglia bianca con camicia aperta di colore azzurro. Il supercampione è pronto a godersi una serata magica. E intanto sui social i tifosi del Cavallino sono impazziti.