Ferrari, svelato il nome: come si chiamerà la monoposto di Hamilton e Leclerc© .

La presentazione e i primi test ufficiali

Per vedere per la prima volta la monoposto, invece, bisognerà attendere il 19 Febbraio con la presentazione ufficiale a Maranello. Quindi dal 26 al 28 febbraio i primi e uniti test ufficiali in Bahrain, prima dell'esordio nel Mondiale in Australia dal 14 al 16 marzo. Intanto, terza e ultima gionata di 'Testing Previous Cars' della Ferrari a Barcellona. Ieri l'incidente di Hamilton (senza conseguenze per il pilota) che ha imposto un cambiamento nel programma con Leclerc che non è sceso in pista. Per oggi sul circuito del Montmeló non cambia il programma Ferrari: a chiudere la tre giorni di test Tpc Antonio Giovinazzi e Dino Beganovic. Per Beganovic si tratta della prima giornata di test su una monoposto di F1. Pilota svedese della Driver Academy, il 21enne ha ottenuto la superlicenza nel triennio 2022-2024 e con i 65 giri che effettuerà in Catalogna otterrà i requisiti Fia e, come da regolamento sportivo, completerà i 300 km al volante di una monoposto F1 previsti. In Catalogna si correrà anche il 4 e 5 febbraio per i test Pirelli.