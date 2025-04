Leclerc: "Ci manca un potenziale più alto". Hamilton: "Qualifica complicata"

Hamilton: "Mai cresciuto"

Delusione per il britannico: "La qualifica è stata complicata come sempre. Non sono stato da nessuna parte per tutto il weekend, non sono neanche riuscito a crescere di sessione in sessione. Sono grato di essere entrato nel Q3 visto il livello. L'ultimo giro non è stato spettacolare, ma qualche piccolo miglioramento c'è".

Vassuer: "Deluso ma tutto è possibile"

Le parole del team principal Ferrari Fred Vasseur: "Si può sempre fare un lavoro migliore, ma fin dall'inizio del weekend perdiamo tanto in curva 1. Dobbiamo concentrarci sulla lunga distanza, dove abbiamo sempre avuto un buon passo nel corso della stagione. Tutto è possibile domani. Se si spinge troppo nell'outlap si fatica a finire il giro, c'è un bilanciamento molto sottile da trovare - la sua analisi - Sono deluso perché non siamo qui per essere a tre decimi dalla pole, ma la gara è domenica e a Jeddah si può superare".

Su Hamilton: "La storia è completamente diversa rispetto allo scorso weekend, ora è stato un po' più difficile. Ha fatto fatica ad adattarsi, in questo circuito se non hai fiducia fai fatica a spingere, ma sono sicuro che farà un grande lavoro domani. Non è una questione di apprendimento, ma di bilanciamento.Deve trovare quello giusto, ci siamo riusciti tre gare fa e sono sicuro che lo ritroveremo".