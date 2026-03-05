Tuttosport.com
Ferrari, niente proclami: “Umili e concentrati”

Il Mondiale al via a Melbourne: in pista con tante novità da testare dopo la rivoluzione tecnica
Mirco Melloni
1 min
Ferrari, niente proclami: “Umili e concentrati”© APS

Esistono stagioni che partono tra proclami non sempre facili da mantenere, altre che iniziano con presupposti promettenti e altre in cui il ritardo sembra un destino scritto ancora prima di accendere i motori in pista. Nell’arco del lungo digiuno di titoli della Ferrari – divenuto maggiorenne poco più di cinque mesi fa, calcolando soltanto il Mondiale piloti – si sono vissute tutte e tre le casistiche di cui sopra. Poi, però, ci sono anche stag

