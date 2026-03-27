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Maranello in lutto: l'ex presidente Ferrari Piero Fusaro è scomparso all'età di 88 anni

Il manager torinese, in carriera anche ad di Alfa Romeo e Seat, si è spento dopo una lunga malattia
2 min
FusaroFormula 1ferrari
Maranello in lutto: l'ex presidente Ferrari Piero Fusaro è scomparso all'età di 88 anni

Lutto nel mondo dei motori. È morto all'età di 88 anni Piero Fusaro, presidente della Ferrari tra il 1989 e il 1991. Il manager torinese, in carriera anche ad di Alfa Romeo e Seat, si è spento dopo una lunga malattia. Fusaro, entrato in Fiat nel 1963, è passato a Maranello nel 1975, con Enzo Ferrari che gli affidò la Direzione Generale del Cavallino. Dopo un parentesi in Seat e Alfa Romeo è tornato in Ferrari, ricoprendo il ruolo di presidente in seguito alla morte di Enzo Ferrari. Il suo nome è strettamente legato a quello di Ayrton Senna, già accordatosi con la Ferrari ma mai giunto a Maranello in quanto si ritiene che l'ex presidente della Rossa abbia assecondato il volere del suo pilota Alain Prost, che non intendeva condividere la scuderia con il suo ex compagno in McLaren.

La Ferrari di Fusaro

Queste le vetture, i piloti e i piazzamenti nella classifica costruttori durante la presidenza Fusaro:

1989

  • Vettura: 640 F1
  • Piloti: Mansell, Berger
  • Piazzamento: 3º

1990

  • Vetture: 641 F1, 641/2 F1
  • Piloti: Prost, Mansell
  • Piazzamento: 2º

1991

  • Vetture: 642 F1, 643 F1
  • Piloti: Prost, Morbidelli, Alesi
  • Piazzamento: 3º

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