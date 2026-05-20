La Ferrari al primo bivio: Montreal darà risposte

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Il Gran Premio del Canada rappresenta molto più del quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1 per la Ferrari. Sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve, la scuderia di Maranello si presenta infatti a un crocevia tecnico e prestazionale che potrebbe delineare con maggiore chiarezza i valori in campo prima dell’estate. Dopo la deludente parentesi di Miami, la SF-26 è chiamata a dare un senso al corposo pacchetto di aggiornamenti introdotto in Fl
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