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La Ferrari al primo bivio: Montreal darà risposte

Sul tracciato del Gp del Canada, intitolato Gilles Villeneuve, la scuderia di Maranello aspetta un riscontro positivo dal corposo pacchetto di aggiornamenti che ha deluso le attese al debutto in Florida
Giandomenico Tiseo
1 min
La Ferrari al primo bivio: Montreal darà risposte© Getty Images

Il Gran Premio del Canada rappresenta molto più del quinto appuntamento del Mondiale 2026 di F1 per la Ferrari. Sul tracciato intitolato a Gilles Villeneuve, la scuderia di Maranello si presenta infatti a un crocevia tecnico e prestazionale che potrebbe delineare con maggiore chiarezza i valori in campo prima dell’estate. Dopo la deludente parentesi di Miami, la SF-26 è chiamata a dare un senso al corposo pacchetto di aggiornamenti introdotto in Fl

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