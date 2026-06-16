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Kimi Antonelli va, la Mercedes un po’ meno

Il bolognese resta leader del Mondiale e ha vinto il duello con Russell: ottima gestione delle gomme, ma...
Beatrice Frangione
1 min
Kimi Antonelli va, la Mercedes un po’ meno© -XPBIMAGES - Agenzia Aldo Liverani Sas

Agrodolce: il bilanciamento perfetto tra acido e mielato. È questo il sapore che il pranzo della domenica spagnola ha lasciato a Kimi Antonelli, un epilogo difficile da archiviare nonostante il potenziale mostrato in gara. Fin dalle Libere l’andamento non era stato dei più lineari: nel confronto con Russell, il britannico aveva avuto la meglio in qualifica, confermando sensazioni già emerse nelle sessioni del venerdì. Al bolognese è ma

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