New York e Puma: la nuova Williams apre lo show F1 a febbraio

Grande attesa per la presentazione della monoposto Williams che correrà nel mondiale 2024 di Formula 1 . La nuova macchina FW46 di Alexander Albon e Logan Sargeant sarà presentata il 5 febbraio a New York, negli Stati Uniti, al Puma NYC Flagship Store situato a Midtown Manhattan.

FW46, la presentazione a New York

Williams Racing sarà la prima scuderia di F1, assieme a Stake F1 Team (Sauber), a presentare la nuova macchina in vista del prossimo Mondiale. E ha scelto New York come luogo di presentazione per diversi motivi, tra cui il nuovo sponsor Puma che darà visibilità al suo store a Manhattan. Ma anche per Sargeant, che è l'unico pilota statunitense della griglia.