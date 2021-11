tuttosport.fun: il punto sulla Serie A

La pausa per le qualificazioni ai mondiali è l'occasione per tirare le prime somme. Si sono iscritti decine di migliaia di appassionati di pronostici che hanno dato vita a migliaia di sfide in quello che probabilmente è il gioco di network dell'anno.

Se sei un appassionato di pronostici ma non vuoi giocare soldi veri, tuttosport.fun è il tuo punto di arrivo: la più grande community di giocatori for fun che giocano gratis e vincono premi veri: 40.000€ di Buoni Amazon in palio (regolamento).

Tuttosport.fun è un gioco di network: tutte le azioni di gioco sono condivise e puoi seguire i giocatori più bravi, sfidare VIP e TIPSTER e diventare il nuovo fenomeno con migliaia di followers.

Scopri le classifiche aggiornate e clicca sui profili del primi in classifica formando il tuo "team" di suggeritori.

Non se ne poteva davvero più di sedicenti TIPSTER pronti ad esaltarsi per qualche vittoria e a cancellare i pronostici sbagliati. Su tuttosport.fun i più forti sono veramente i più forti e puoi decidere di seguirli o sfidarli.

Bastano 3 passi: iscriversi, ricevere 1.000 TTS, la moneta del portale, scegliere le Schedine proposte dalla redazione e partecipare in modo totalmente gratuito giocando contro gli avversari.

Con la formula proposta, anche i nuovi iscritti possono da subito vincere i premi.

Con la Schedina a Torneo vinci se indovini 8 eventi oltre al Jolly ma anche con l’8 (scudetto), il 7 (coppa), il 6 (medaglia) e l’evento Jolly (J) grazie ai quali ottieni i Crediti di Gioco che puoi convertire in Buoni Amazon (scopri come).

Infine, partecipi anche alle Classifiche di rendimento mensili e settimanali.

Gioca Subito.

Dopo 12 giornate è anche il momento di analizzare cosa è accaduto in Serie A per prepararsi al meglio alla ripresa del campionato e provare a diventare "il campione" del gioco e ad essere il punto di riferimento per migliaia di appassionati.

In cima c'è la "strana coppia" Napoli-Milan: intendiamoci, le due compagini erano accreditate per la zona Champions ma staccare di 7 punti la terza, l'Inter, dopo appena 12 turni non era prevedibile.

Il Napoli di Spalletti ha proprio i numeri da candidata allo scudetto: 24 gol fatti e appena 4 subiti.

Gli tiene testa soltanto il Milan di Pioli che sembra aver consolidato gli equilibri e trovato la formula valida.

Riuscirà l'Inter a rientrare in corsa? I numeri sembrerebbero dire di sì soprattutto se guardiamo ai 29 gol fatti ma per recuperare 7 lunghezze c'è bisogno che Simone Inzaghi registri un pò meglio la difesa.

Voto al Napoli: 9, Voto al Milan: 9, Voto all'Inter: 6

Se le prime 3 difficilmente non entreranno in zona Champions, dietro è bagarre: attualmente è l'Atalanta ad occupare la quarta posizione anche se,la Lazio di Sarri migliora di giornata in giornata ed è una candidata affidabile per la corsa alla qualficazione alla massima competioner europea.

Si è fermata la Roma trascinandosi in zona Europa League altre 3 squadre: la delundete Juventus, l'ottima Fiorentina e l'incredibile Bologna di Siniša Mihajlovi?.

Ecco tutti i restanti voti alle squadre della Serie A dopo 12 giornate:

Napoli 9, Milan 9, Inter 6, Atalanta 6, Lazio 6, Roma 5,5, Fiorentina 7, Juventus 4, Bologna 9, Verona 7,5, Empoli 9, Torino 6,5, Sassuolo 5, Udinese 6,5, Venezia 7, Spezia 6, Genoa 5,5, Sampdoria 5, Salernitana 6, Cagliari 4,5.

