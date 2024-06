Europei di Roma: al via Ludovica Cavalli nei 1500

Alle porte gli Europei di Roma . L’importante rassegna continentale di atletica leggera precederà di due mesi i Giochi Olimpici di Parigi e sarà un test importante per tutta la squadra azzurra. Tra gli atleti al via, anche la genovese Ludovica Cavalli .

Gli azzurri in gara

L’atleta dell’Aeronautica Militare si cimenterà nei 1500, specialità nella quale a Budapest, un anno fa, ha centrato una storica finale con il tempo limite per le Olimpiadi. Nel meeting internazionale di Marsiglia, tappa Silver del Continental Tour, bella affermazione per la testimonial di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” sui 1500 metri con il tempo di 4'04"05, lo stesso della britannica Revee Walcot-Nolan bruciata sul traguardo per pochi millesimi. Tutto questo dopo aver preso parte, a inizio marzo, ai Mondiali Indoor. Saranno 116 gli azzurri presenti, di cui 63 uomini e 53 donne: un numero complessivo mai così alto per l’Italia nelle precedenti venticinque edizioni della rassegna continentale.