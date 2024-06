Domenica sport e ambiente a braccetto con Spazzapnea

Lo Sport è, da sempre, il miglior alleato dell’Ambiente. Il programma di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” rappresenta lo spot ideale per ribadirlo continuamente e la sesta edizione di Spazzapnea , in programma domenica prossima con la collaborazione della storica società di subacquea “USS Dario Gonzatti” sarà una vetrina straordinaria per un messaggio ecologico.

E’, dopo il Trofeo Luigi Ferraro dello scorso 1 maggio, il secondo appuntamento del progetto “Underwater Dome”, nato per celebrare due importanti anniversari: il sessantesimo trascorso dalla dichiarazione di presa di possesso dei fondali marini e il settantesimo della Posa del Cristo degli Abissi.

Spazzapnea permetterà a tutti i partecipanti di vivere l’esperienza di “spazzini del mare” e competere immergendosi in apnea o camminando sui litorali per recuperare la maggiore quantità possibile di rifiuti. Ospite d’onore sarà il pluriprimatista di apnea Umberto Pelizzari che parteciperà attivamente alla gara di raccolta di rifiuti e sarà presente nella sede di Genova insieme alla campionessa di sci Laura Pirovano. Spazzapnea è anche evento ufficiale Apnea Academy per le indiscusse finalità ecologiche e ambientali e patrocinato da WWF SUB.

Spazzapnea vedrà competere i partecipanti divisi a squadre per tre ore: gli apneisti ripuliranno i fondali marini e parallelamente, chi non è in possesso di un brevetto di attinente alle immersioni in apnea, ripulirà i litorali del “campo gara”. Una volta terminata la gara, inizierà il conteggio dei rifiuti. Il calcolo del punteggio per proclamare la squadra vincitrice sarà effettuato in base alla pericolosità del rifiuto per il mare e ai tempi di decomposizione nell’ambiente.