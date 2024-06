1000 Miglia: passaggio emozionante da Genova

"Un passaggio emozionante nel cuore della città! Tra Porto Antico e Piazza della Vittoria, le auto storiche della Mille Miglia attraverso Genova nell’ambito di un suggestivo percorso a contatto con i nostri cittadini – dice in un post su FB l’assessore comunale allo sport Alessandra Bianchi -Ancora una volta, nell’anno in cui è Capitale Europea dello Sport si respira nella nostra città un’atmosfera unica. Nuovo abbraccio alla storia, questa volta automobilistica, con la magia che la Freccia Rossa sa regalare!”.

La storica corsa automobilistica 1000 Miglia è così tornata a far battere i cuori degli appassionati anche a Genova, con un passaggio caratterizzato dalla sul porto e una spettacolare sfilata sul lungomare. La manifestazione, programmata su cinque intense giornate e partita ieri da Brescia (dove vi farà ritorno sabato, vede protagoniste oltre 400 auto d'epoca. Oggi, dopo pranzo, la ripartenza per Viareggio. La terza tappa vedrà la discesa verso Roma, raggiungendo così il giro di boa. La quarta tappa si concluderà a San Lazzaro di Savena, per poi fare ritorno a Brescia sabato 15 Giugno, segnando la fine di un'emozionante edizione della 1000 Miglia.