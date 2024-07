Cecilia Moretti campionessa europea di Nuoto per salvamento

E’ atleta della Sportiva Sturla , società impegnata nell’organizzazione di grandi eventi per “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport” E’ una settimana speciale per la Sportiva Sturla nell’ambito del panorama di “Genova 2024 Capitale Europea dello Sport”. Da venerdì a domenica, il grande Nuoto giovanile con il 37° Memorial Morena. Da sabato a domenica, il ritorno della Pallanuoto in mare con il 20° Trofeo Panarello. Intanto i colori biancoverdi brillano anche nel nutoo per salvamento. A Reisa, cittadina tedesca collocata a ovest di Lipsia, sono in corso gli Europei Giovanili. Tra le stelle, spicca senza dubbio Cecilia Moretti, giovane atleta del 2006 appartenente alla gloriosa Sportiva Sturla. Cecilia Moretti ha sfoderato una performance straordinaria nella competizione SERC (Simulated Emergency Response Competition).

Questa disciplina richiede ai partecipanti di affrontare situazioni di emergenza simulate, dimostrando non solo abilità fisiche ma anche un eccellente coordinamento di squadra, prontezza mentale e capacità decisionali rapide. In qualità di capitano della nazionale italiana, Cecilia ha guidato con maestria la sua squadra alla vittoria, confermando il valore e l’eccellenza della scuola italiana nel salvamento. La Moretti non si è fermata qui. La giovane campionessa ha ulteriormente arricchito il suo palmares con una spettacolare vittoria nella gara dei 200 Superlifesaver.

Con un tempo di 02:25.84, a soli quattro decimi dal record italiano, Cecilia ha dimostrato una volta di più di essere una delle migliori atlete della sua generazione, conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campionessa europea giovanile. Cecilia Moretti rappresenta non solo un orgoglio per la Sportiva Sturla, ma anche un simbolo di ispirazione per tutti i giovani atleti sturlini. La sua dedizione, il suo talento e il suo spirito di squadra sono la testimonianza del lavoro e dei sacrifici che stanno alla base di ogni grande successo. L’augurio è che Cecilia continui su questa strada, portando sempre più in alto i colori biancoverdi e quelli della nazionale italiana, scrivendo nuove pagine di gloria nel mondo del salvamento.