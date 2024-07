Nuovo campo da gioco multisport in piazza Adriatico

Bianchi: "Campo polivalente un nuovo punto di incontro"

"Nell’anno di Genova 2024 Capitale Europea dello Sport confermiamo l’impegno assunto per sportivizzare le aree pubbliche della nostra città – commenta l’assessore allo Sport Alessandra Bianchi – . Con l’inserimento di un campetto polivalente offriamo un nuovo punto di incontro sano, all’insegna dello Sport e dei suoi valori quali aggregazione, inclusione e accessibilità, al quartiere. Parliamo di un’area che non solo è stata completamente rinnovata e riqualificata, ma soprattutto rigenerata anche grazie all’utilizzo di fondi PNRR. Un lavoro che, ancora una volta, pone l’accento sull’impegno messo in campo dalla nostra Amministrazione e che dimostra il valore inclusivo delle attività sportive". L’obiettivo dell’amministrazione comunale, nell’ambito di questo intervento, è restituire ai residenti uno spazio collettivo, un luogo identitario quale bene comune di aggregazione e vita sociale in cui convogliare gli interessi e le attività necessarie allo sviluppo del senso di appartenenza di una comunità.